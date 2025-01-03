Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде у своєму новорічному зверненні підкреслив прагнення острова здобути незалежність від Данії. Це стало важливим сигналом про зміни в підходах до майбутнього автономної території.

Про це повідомляє Reuters.

“Настав час, щоб ми самостійно зробили крок вперед і визначили своє майбутнє, зокрема щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати та хто стане нашими торговельними партнерами”, – заявив Егеде.

Зростання руху за незалежність у Гренландії частково пов’язане з розкриттям неправомірних дій данської влади у XX столітті, зокрема примусової програми контролю народжуваності у 1960-х роках. Гренландія була колонією Данії до 1953 року, але нині є самоврядною територією. У 2009 році вона отримала право на проголошення незалежності шляхом голосування, а в 2023 році уряд представив перший проєкт конституції.

“Історія та поточні умови показали, що наше співробітництво з Королівством Данія не створило повної рівності. Настав час нашій країні зробити наступний крок. Як і інші країни світу, ми маємо працювати над усуненням перешкод для співпраці – які ми можемо назвати кайданами колоніалізму – і рухатися вперед”, – додав він.

Водночас Егеде наголосив, що остаточне рішення про незалежність належить жителям Гренландії. Однак він не уточнив, коли може відбутися референдум. Серед населення острова, яке налічує 57 тисяч осіб, більшість підтримує ідею незалежності, проте думки розходяться щодо часу та можливого впливу цього кроку на рівень життя.

Уряд Гренландії раніше двічі відхиляв пропозиції експрезидента США Дональда Трампа щодо купівлі острова.

Незважаючи на значні запаси мінералів, нафти та природного газу, економіка Гренландії залишається вразливою, залежною від рибальства та щорічних грантів Данії. До 6 квітня на острові мають відбутися парламентські вибори, які можуть визначити подальший шлях Гренландії.