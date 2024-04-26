Греція не передаватиме Україні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot або С-300.

Про це заявив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в інтерв’ю місцевому телеканалу, передає Reuters.

«Греція не передаватиме Україні С-300 або Patriot. Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити», — зазначив Міцотакіс у відповідь на прохання з боку союзників в ЄС і НАТО щодо надання Києву додаткової військової допомоги.

За словами грецького прем’єра, ці системи є «вирішальними для наших можливостей стримування».

Питання оборони є дуже чутливим для Афін з огляду на напруженість у відносинах з Туреччиною.

Раніше стало відомо, що Греція, ймовірно була готова передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантій щодо загроз з боку Туреччини та пакетом фінансової компенсації.