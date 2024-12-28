Греція погодилась надати Україні 24 ракети Sea Sparrow. Ці ракети, які використовувалися майже 40 років, будуть виділені із запасів військово-морських і військово-повітряних сил країни. Наразі у Греції ці ракети визнані непотрібними для оперативного використання за внутрішніми військовими стандартами.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

“Ця передача є частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, яка включає артилерійські снаряди, зброю та боєприпаси. Хоча допомога відповідає зобов’язанням Греції щодо оборонних зусиль України, вона не зменшує обороноздатність Греції в Егейському морі”, — йдеться у повідомленні.

У публікації зазначається, що попри неодноразові запити союзників щодо передових систем, таких як С-300 і ракети Patriot, Афіни рішуче відмовляються передавати їх Україні, посилаючись на проблеми безпеки та відсутність надійних варіантів заміни.

Водночас прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час нещодавнього європейського саміту підтвердив непохитну підтримку України Грецією.

Що відомо про Sea Sparrow

Sea Sparrow – це зенітний комплекс малої дальності американського виробництва, і Україна вже має необхідні пускові установки для його розгортання.

Американська керована ракета Sea Sparrow є корабельною зенітною ракетою малої дальності, яка використовується, у тому числі й для забезпечення протиракетного захисту кораблів.