Двоє людей загинули внаслідок принесеним штормом "Бора" проливних дощів і штормового вітру, які спричинили повені та руйнування по всій Греції протягом вихідних.

Про це пише BBC.

Загибель людей сталася на грецькому острові Лемнос, де повінь пошкодила дороги і будівлі, а мешканців попросили евакуюватися з будинків через побоювання, що дамба може переповнитися.

57-річний фермер, про загибель якого повідомлялось раніше, потонув після того, як його змило потоком води, коли він намагався витягти застряглий у потоці багнюки автомобіль.

Другий загиблий – 70-річний чоловік із села Контіас на Лемносі: він загинув, коли впав, намагаючись розчистити свій будинок

Окрім Лемноса, від шторму “Бора” суттєво постраждав популярний туристичний острів Греції Родос, де із суботи випало понад 30 см опадів.

Через це там ввели 24-годинну заборону на рух транспортних засобів по дорожній мережі, а глава Родосу Александрос Колядіс звернувся до грецького уряду з проханням оголосити на острові надзвичайний стан.

Також повідомлялось про пошкодження в другому за величиною місті Греції Салоніках на материковій частині країни. А вантажне судно, пришвартоване в порту Салонік, віднесло сильним вітром, що призвело до зіткнення з іншим вантажним судном.

Національна метеорологічна служба Греції прогнозує, що дощі та вітер, спричинені штормом “Бора”, можуть зачепити більшу частину країни в найближчі години.