Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Українці почали частіше обирати вітчизняні товари, зокрема завдяки кешбеку, що надається державою.
Найбільший приріст продажів спостерігається в категоріях продуктів з коротким терміном придатності, таких як молоко, хліб та м’ясо, де зростання склало 10,6%.
Продажі українських товарів збільшуються, переважно за рахунок середнього та бюджетного сегментів імпортних продуктів. Наприклад, перетікання попиту з імпортних товарів до українських у категоріях “молочні продукти” та “кондитерські вироби” склало 12%.
Програма “Національний кешбек” мала значний вплив на категорії споживачів, які відносяться до “чутливих до ціни” та “скоріше чутливих”. Для цих груп програма стала додатковою підтримкою та стимулом вибору українських товарів. Такі споживачі збільшили частку витрат на продукти вітчизняного виробництва на 9,4%.
Зросла і кількість споживачів, у чиїх кошиках товари з програми складають понад 50%. Зокрема, на 30% стало більше споживачів, у яких такі товари займають 75-100% покупок, і на 19% більше тих, у кого ця частка становить 50-75%.
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