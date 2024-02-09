Нагадаємо, раніше ДБР оголосило нардепу про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям л/днр.

Слідство вважає, що він разом з Медведчуком взяв участь у змові з рф: під час президенства Порошенка Україна відмовилася від вугілля з Південної Африки і почала купувати його з окупованих територій. Гроші йшли безпосередньо терористам «днр» і «лнр».