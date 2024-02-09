Нагадаємо, раніше ДБР оголосило нардепу про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям л/днр.
Слідство вважає, що він разом з Медведчуком взяв участь у змові з рф: під час президенства Порошенка Україна відмовилася від вугілля з Південної Африки і почала купувати його з окупованих територій. Гроші йшли безпосередньо терористам «днр» і «лнр».
«Станом на сьогодні підозрюваний у держзраді Порошенко знайомиться зі справою рівно 1,5 роки. Він єдиний, кому прокурор не обмежив терміни ознайомлення із кримінальним провадженням. Громадські активісти планують звернутись із цього приводу до представників Книги рекордів Гіннесу для увічнення цього видатного факту», — пише «Закон та Бізнес»