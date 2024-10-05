Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба перевірив хід будівництва інженерного захисту на підстанціях Сумської області й наголосив, що громади мають бути готовими до будь-яких сценаріїв під час опалювального періоду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України на сторінці у Facebook.

За словами Кулеби, зараз головне — це захист енергетичної інфраструктури та підготовка громад до опалювального сезону.

“Громади мають бути готові до будь-яких сценаріїв”, — наголосив він.

Кулеба разом із керівником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином перевірили хід будівництва інженерного захисту на підстанціях. Особлива увага була приділена питанням темпів будівництва кожного об’єкта та оцінці ризиків.

“Обговорили не тільки загальні питання, а й детально — всі проблемні завдання. Важливо розуміти ситуацію на кожному обʼєкті, темпи будівництва та усі ризики”, – зауважив Кулеба.

Зазначається, що представники громад також звернулися з проханням запроваджувати програми з відновлення місцевого бізнесу.

“Важливо фокусуватися не тільки на відбудові житла, а й створювати робочі місця. Створювати умови для життя людей, розвивати інфраструктуру”, – додав Кулеба.