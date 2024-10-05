Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України на сторінці у Facebook.
За словами Кулеби, зараз головне — це захист енергетичної інфраструктури та підготовка громад до опалювального сезону.
“Громади мають бути готові до будь-яких сценаріїв”, — наголосив він.
Кулеба разом із керівником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином перевірили хід будівництва інженерного захисту на підстанціях. Особлива увага була приділена питанням темпів будівництва кожного об’єкта та оцінці ризиків.
“Обговорили не тільки загальні питання, а й детально — всі проблемні завдання. Важливо розуміти ситуацію на кожному обʼєкті, темпи будівництва та усі ризики”, – зауважив Кулеба.
Зазначається, що представники громад також звернулися з проханням запроваджувати програми з відновлення місцевого бізнесу.
“Важливо фокусуватися не тільки на відбудові житла, а й створювати робочі місця. Створювати умови для життя людей, розвивати інфраструктуру”, – додав Кулеба.
- Прогноз експертів: взимку можливі щоденні відключення електроенергії від 4 до 18 годин
- США надасть пакет допомоги Україні для енергетики на $800 млн
- У ЦПД спрогнозували, скільки годин українці матимуть світло в осінньо-зимовий період