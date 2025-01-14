Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що в бюджеті країни наразі немає коштів для виділення нового пакета допомоги Україні на 3 млрд євро.

“Хочу підкреслити, що незалежно від того, який уряд прийде після 23 лютого (дострокових виборів), підтримка Німеччини для України залишиться надійною, міцною, рішучою. Немає сумнівів щодо цього,” — наголосив Пісторіус.

Він також зазначив, що уряд стикається з фіскальними викликами, які потрібно подолати. За його словами, демократичні партії, що можуть увійти до складу нового уряду, демонструють готовність продовжувати підтримку України.