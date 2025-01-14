“Хочу підкреслити, що незалежно від того, який уряд прийде після 23 лютого (дострокових виборів), підтримка Німеччини для України залишиться надійною, міцною, рішучою. Немає сумнівів щодо цього,” — наголосив Пісторіус.
Він також зазначив, що уряд стикається з фіскальними викликами, які потрібно подолати. За його словами, демократичні партії, що можуть увійти до складу нового уряду, демонструють готовність продовжувати підтримку України.
“Все ще ми не завершили станом на зараз наш переговорний процес в межах уряду. Ми працюємо над цим, і я оптимістично налаштований,” — додав міністр оборони Німеччини.
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