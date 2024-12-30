Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, якого звинувачують у налагодженні схеми отримання коштів від підлеглих.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що з початку 2024 року посадовець організував механізм, який дозволяв військовослужбовцям ухилятися від служби в обмін на частину їхньої заробітної плати.

За даними слідства, учасники цієї схеми отримували не лише основні виплати, але й бойові надбавки, хоча не виконували службових обов’язків. Відомо, що щонайменше четверо військовослужбовців регулярно користувалися такою “послугою”. Збитки державному бюджету через неправомірні виплати цим особам оцінюються у понад 2,2 мільйона гривень.

“За оперативною інформацією, кількість військовослужбовців, залучених до схеми, може сягати десятків осіб”, – йдеться у повідомленні.

Правопорушення вдалося викрити завдяки одному з підлеглих, який конфіскував у підозрюваного сумку з 1,5 мільйона гривень і передав її слідчим. У відповідь на це заступник командира намагався шантажувати підлеглого та звинуватив його у самовільному залишенні частини зі зброєю.

У ході розслідування правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. Під час слідчих дій вилучили автомат, який фігурує у справі, а також грошові кошти на суму понад 5 мільйонів гривень у різних валютах.

Крім цього, слідство перевіряє причетність офіцера до розкрадання продовольства та іншого майна бригади.

Заступнику командира інкримінують перевищення службових повноважень та привласнення зброї шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Справа перебуває під процесуальним керівництвом Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.