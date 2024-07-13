Занепокоєння серед демократів щодо виступів президента Байдена на дебатах посилюється. Відтак 19 конгресменів-демократів з 213 у Палаті представників та один сенатор-демократ виступили із закликом до президента Джо Байдена вийти з перегонів.

Про це повідомляє The New York Times.

“Я вважаю, що настав час для президента Байдена передати естафету”, — сказав Майк Левін член Палати представників від Каліфорнії.

Водночас сенатор від штату Вермонт Пітер Велч прямо закликав Байдена зняти свою кандидатуру.

“Заради блага країни я закликаю президента Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів”, — наголосив він.

Додамо, що ситуація навколо президента загострилась після невдалих дебатів з його головним опонентом і експрезидентом США Дональдом Трампом. Відтоді увага американського суспільства була прикута до чинного президента Байдена. Додамо, що протягом останніх тижнів Байден неодноразово припускався помилок під час своїх виступів. Остання значна обмовка американського лідера була пов’язана з українським президентом Володимиром Зеленським, якого Байден випадково назвав Путіним.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у своєму першому телевізійному інтерв’ю після дебатів заявив, що він є тим, «хто зупинив» Путіна. Він назвав підтримку України та об’єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства. Крім того, Байден заявив, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.