Про це інформує СБУ.

Групі осіб оголошено про підозру у спробі насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, а також у захопленні влади. За ці дії їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Група планувала провести провокації у Києві 30 червня, очолювана співзасновником антиукраїнської громадської організації. За даними слідства, їхнім наміром було оголосити про усунення від влади військово-політичного керівництва, захопити будівлю парламенту та заблокувати його роботу.

Організатори планували провести мирне зібрання в центрі Києва, але більшість учасників мали намір використати цей захід для провокацій та захоплення влади. Головний організатор залучив представників громадських організацій з різних регіонів для реалізації свого задуму.

Під час обшуків у підозрюваних виявлено зброю, боєприпаси, електроніку та докази злочинних дій. Правоохоронні органи повідомили, що під час зібрання учасники планували обрати тимчасовий уряд, зайти у Верховну Раду та усунути керівництво держави.

У прокуратурі зазначено, що організатор заходу, який мав досвід у провокаційних заходах, орендував зал у Києві на 2000 осіб і шукав охоронців для силового захоплення. Чотирьом громадянам було повідомлено про підозру, двох з них взято під варту.