У суботу, 4 січня, в Тбілісі оголошено про початок депортації іноземних громадян, яких звинувачують в адміністративних правопорушеннях. Вони брали участь в проєвропейських акціях протесту.

Про це повідомило видання “Новости-Грузия” з посиланням на заяву пресслужби МВС Грузії.

Зазначається, що за листопад-грудень 2024 року зобов’язання залишити країну оголосили щодо 91 іноземних громадян, з них понад чверть брали участь у протестах у Тбілісі та інших регіонах Грузії.

“Серед осіб, стосовно яких міграційний департамент МВС розпочав процедури випровадження, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях у Тбілісі у листопаді-грудні та яким суд призначив різні адміністративні покарання — загалом 25 осіб”, — йдеться у заяві.

Серед депортованих, як зазначає відомство, громадяни різних країн, зокрема Росії, Азербайджану, Туреччини, Індії та Іраку. Дехто залишив країну добровільно. Загалом за весь 2024 рік із Грузії було депортовано 430 осіб, що на 126% більше у порівнянні з 2023 роком, додали у МВС. Більшість з них активно підтримували грузинів у їхній боротьбі за європейське майбутнє.