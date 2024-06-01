Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Грузія залишається партнером Північноатлантичного Альянсу навіть після ухвалення закону щодо "іноагентів".

Про це він заявив в інтервʼю.

За його словами, новий закон про “іноземних агентів” веде Грузію в неправильний напрямок, і тому союзники по НАТО та багато інших країн висловили свою стурбованість. Крім того, за словами генсека, Північноатлантичний Альянс не розглядав будь-які можливі наслідки ухвалення закону про “іноагентів” для Грузії.

“Грузія є партнером. Я нещодавно її відвідав. Важливо, щоб ми співпрацювали з такими країнами-партнерами, як Грузія”, – проінформував Столтенберг.

Парламент Грузії проігнорував зауваження президентки Саломе Зурабішвілі, переборовши її вето, і остаточно затвердив закон про “іноагентів”, що спричинив масові протести у країні. Президентка закликає до проведення референдуму.

“Наше партнерство – це те, що має широку підтримку. Але, звичайно, частиною партнерства є політичний діалог. Частиною цього політичного діалогу також є висловлення занепокоєння”, – наостанок додав він.