Грузинська делегація на чолі з прем'єр-міністром Іраклі Кобахідзе під час сесії Генасамблеї ООН не аплодувала словам президента США Джо Байдена про необхідність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні.

Це помітило «Эхо Кавказа».

Напередодні Байден виступив з останньою промовою на Генасамблеї ООН перед завершенням його каденції. Зокрема, він сказав про необхідність допомоги для України.

«Ми не можемо стомлюватися, ми не можемо відводити очі й ми не відмовимося від нашої підтримки України, доки Україна не переможе й не досягне тривалого миру», — заявив Байден, і саме на ці слова грузинська делегація не відповіла оплесками.

Згодом «Голосу Америки» стало відомо, що адміністрація Байдена скасувала запрошення Кобахідзе на прийом світових лідерів і високопосадовців ООН, запланований на 25 вересня.

Також Вашингтон відмовився від усіх зустрічей із грузинською делегацією.

Джерела видання розповіли, що таке рішення ухвалили через «антидемократичну поведінку грузинського уряду» та низку кроків, зокрема ухвалення закону про «іноагентів» і заяви керівної партії сили про намір заборонити опозиційні партії.

Неназваний високопосадовець США у розмові з «Голосом Америки» заявив, що «останні дії та заяви уряду Грузії свідчать про приголомшливу неповагу до демократії та волі грузинського народу».