Про це повідомляє Paper Kartuli.

З відповідною заявою виступив Георгій Вашадзе – грузинський політик, член Парламенту Грузії, один із лідерів партії “Єдиний Національний рух”

“Єдині переговори з урядом стосуватимуться того, щоб провести нові вибори за допомогою міжнародних спостерігачів“, – заявив Вашадзе.

Він додав, що опозиція відмовляється від роботи в новому складі парламенту та не має наміру вести будь-які переговори з “Грузинською мрією”.

Станом на зараз в акції можуть брати участь близько 15 тисяч осіб.