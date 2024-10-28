Про це повідомляє Paper Kartuli.
З відповідною заявою виступив Георгій Вашадзе – грузинський політик, член Парламенту Грузії, один із лідерів партії “Єдиний Національний рух”
“Єдині переговори з урядом стосуватимуться того, щоб провести нові вибори за допомогою міжнародних спостерігачів“, – заявив Вашадзе.
Він додав, що опозиція відмовляється від роботи в новому складі парламенту та не має наміру вести будь-які переговори з “Грузинською мрією”.
Станом на зараз в акції можуть брати участь близько 15 тисяч осіб.
- У Грузії опозиція відмовляється від мандатів через фальсифікації на виборах.
- У Тбілісі розпочалися протести.
- Уряд буде затверджено попри невдоволення опозиції, – прем’єр Грузії.