Про це повідомляє NewsGeorgia.

«Влада ставить нас перед дилемою — або ми надаємо ефір вищезгаданим відеороликам, або нам випишуть величезні штрафи, які можуть призвести до припинення діяльності каналів», — йдеться у спільній заяві Formula, Mtavari та TV Pirveli.

В опозиційних телекомпаніях розцінюють ці відеоролики партії «Грузинська мрія» зі зруйнованими Росією українськими містами як «російську пропаганду» та «знущання з українського народу».

Вони також поділяють оцінку посла ЄС у Грузії, який назвав рекламу партії влади «обурливою, ганебною та огидною».

Зазначається, що за законом, за місяць до виборів грузинські телеканали зобов’язані надавати безкоштовний рекламний час усім партіям, які представлені в парламенті. На це відводиться не менше ніж 7,5 хвилин упродовж кожних трьох годин ефіру.

У вересні Formula, Mtavari та TV Pirveli оштрафували за відмову розміщувати іншу провокаційну рекламу «Грузинські мрії». Це був відеоролик зі слоганом «Скажи ні моральному виродженню суспільства» на тлі зображення грузинських активістів та представників громадянського суспільства.