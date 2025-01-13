У війні проти російських окупантів загинув військовослужбовець із Грузії Каха Тілідзе, який боровся в складі Збройних сил України.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Факт загибелі Тілідзе підтвердили грузинський доброволець Вано Надірадзе та лідер Антиокупаційного руху Давид Кацарава.

Наразі деталі обставин і місце трагедії залишаються невідомими.

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року на боці ЗСУ загинуло приблизно 60 грузинських бійців, які добровільно стали на захист України, передає “Радіо Свобода”.