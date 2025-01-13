Про це повідомляє NewsGeorgia.
Факт загибелі Тілідзе підтвердили грузинський доброволець Вано Надірадзе та лідер Антиокупаційного руху Давид Кацарава.
Наразі деталі обставин і місце трагедії залишаються невідомими.
З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року на боці ЗСУ загинуло приблизно 60 грузинських бійців, які добровільно стали на захист України, передає “Радіо Свобода”.
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