Зурабішвілі зазначила, що наголосила на "вкрадених виборах" та "надзвичайно тривожних репресіях" проти народу Грузії.

Про це Зурабішвілі розповіла у соцмережі Х.

Зурабішвілі прибула до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму, де також перебували інші світові лідери, серед яких Дональд Трамп.

Вона поділилась, що мала “глибоку дискусію” з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зурабішвілі зазначила, що наголосила на “вкрадених виборах” та “надзвичайно тривожних репресіях” проти народу Грузії.

“Наголосила на необхідності сильних США. Грузинський народ має друга в особі Дональда Трампа. Боже, благослови Сполучені Штати Америки”, — написала грузинська президентка.

Також у Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і Зурабішвілі.

“Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює достойне майбутнє для себе. Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну”, — написав за підсумками зустрічі Зеленський.