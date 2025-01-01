Про це повідомляє Euronews.
Масові демонстрації почалися після заяви прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе 28 листопада про тимчасову зупинку процесу євроінтеграції. Цей крок спровокував щоденні протести, які нерідко перетворювалися на сутички з поліцією, що застосовувала сльозогінний газ, водомети та спецзасоби для розгону учасників акцій.
31 грудня демонстрації досягли нового масштабу. Центральна вулиця Тбілісі, проспект Руставелі, наповнилася натовпами людей, які вимагали проведення нових парламентських виборів, а також звільнення всіх активістів, затриманих під час протестів.
Окремий марш відбувся біля в’язниці Глдані, де утримуються десятки затриманих. Ця акція набула особливого значення, адже об’єднала протест із національною традицією. Учасники організували традиційний грузинський святковий стіл – супру, демонструючи єдність і солідарність.
“Сьогоднішня акція – це не лише протест, а й свято нашої спільності”, – заявили учасники.
Вони також пообіцяли, що боротьба триватиме й у 2025 році, поки їхні вимоги не будуть виконані.
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