Євро стане основною валютою для української гривні, замінивши долар. Однак цей процес буде поступовим і непомітним для ринку.

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю.

“Зважаючи на наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка відбудеться, тому що якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми маємо мати прив’язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. А тому це невідворотнє майбутнє, як і наше членство в Європейському Союзі,” – зазначила Рожкова.

Вона також додала, що прив’язка гривні до євро відбуватиметься повільно та без значних потрясінь для економіки: