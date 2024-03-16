Росіяни повідомляють про влучання у російському Бєлгороді та наслідки обстрілів

Зранку 16 березня у російському Бєлгороді лунають вибухи. Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков повідомляє про щонайменше трьох загиблих цивільних осіб. Чи є втрати серед російських військових, він не зазначає.

«Дві людини загинуло: чоловік і жінка. Чоловік їхав за кермом вантажівки, коли в неї влучив снаряд, після чого машина врізалася в пасажирський автобус. Ще одна жінка загинула в гаражному кооперативі, куди вона разом із сином прийшла годувати собак», – написав губернатор.

Останніми днями територію Росії масовано атакують дрони, зафіксовано кілька влучань по нафтопереробних заводах. Вночі 16 березня безпілотники атакували завод у Сизрані, а також Новокуйбишевський НПЗ.