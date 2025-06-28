Хуго Карвахаль визнав провину у США за наркоторгівлю

Про це пише The Guardian.

Хуго Армандо Карвахаль Барріос, колишній керівник військової розвідки Венесуели, визнав свою провину у федеральному суді Манхеттена, США, у справах, пов’язаних з торгівлею наркотиками та незаконним володінням зброєю. Цю інформацію оприлюднила газета The Guardian.

Відомий під прізвиськом “Ель Пойо”, Карвахаль очолював розвідку під час президентства Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро. За даними слідства, він був відповідальний за організацію постачання кокаїну до США та керував наркокартелем, який функціонував у рамках венесуельського уряду.

У 2023 році його екстрадували до США з Іспанії. Прокуратура зазначила, що Карвахаль може стати співробітником слідства, надаючи цінну інформацію про режим Мадуро, діяльність наркобанд та зв’язки Венесуели з Іраном. Йому загрожує довічне ув’язнення.

“Хуго Армандо Карвахаль Барріос колись був одним із найвпливовіших людей у Венесуелі. Протягом багатьох років він та інші посадовці … використовували кокаїн як зброю, заливаючи Нью-Йорк та інші американські міста цією отрутою.” – прокурор США Джей Клейтон

Карвахаль мав звання генерал-майора і тісно співпрацював із тодішнім президентом Венесуели Уго Чавесом, що підкреслює його вплив у політичних колах країни.