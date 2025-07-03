Human Rights Watch критикує податковий законопроєкт Трампа за соціальні наслідки

Як повідомляє офіційний сайт організації Human Rights Watch

Організація Human Rights Watch (HRW) висловила стурбованість щодо податкового законопроєкту президента США Дональда Трампа, зазначивши, що він надасть непропорційні пільги найбагатшим родинам країни. Водночас, за словами HRW, цей законопроєкт призведе до скорочення витрат на охорону здоров’я та інші важливі державні програми, які є необхідними для забезпечення прав людини. Цю інформацію було оприлюднено на сайті організації.

Наразі Палата представників, де республіканці мають невелику більшість, планує розглянути та проголосувати за цей законопроєкт, з метою подати його на підпис президенту до 4 липня.

Human Rights Watch попереджає, що якщо законопроєкт буде ухвалено, мільйони людей можуть втратити медичне страхування, що негативно вплине на їхні права.

“Жахливо, що президент Трамп проводив кампанію за оздоровлення економіки, проте він пропонує бюджет, який змушує звичайних людей платити за охорону здоров’я за податкові пільги для мільйонерів”. – Human Rights Watch

В організації підкреслюють, що Сполучені Штати мають право на систему охорони здоров’я, яка забезпечує здоров’я кожної людини, а також на бюджет, що робить це можливим.

Основні аспекти податкового законопроєкту Трампа

Сенат США 28 червня розпочав дебати щодо масштабного податкового законопроєкту президента Трампа, який передбачає зниження податків на загальну суму 4,5 трильйона доларів.

Цей документ містить не лише податкові пільги для бізнесу та громадян, але й передбачає збільшення витрат на посилення імміграційного контролю та оборони. Проте серед республіканців тривають суперечки щодо обсягу скорочень соціальних програм, таких як Medicaid та пільги для зеленої енергетики.

Остання версія законопроєкту включає пришвидшене згортання податкових пільг для відновлювальної енергетики, скорочення термінів податкових кредитів для електромобілів, а також створення нового фонду на 25 мільярдів доларів для підтримки сільських лікарень.

Мільярдер та підприємець у сфері технологій Ілон Маск розкритикував останню версію податково-бюджетного законопроєкту Трампа, назвавши його “цілковито божевільним і руйнівним”.

Раніше повідомлялося, що Трамп прагне, щоб його “великий, красивий” законопроєкт про податкові пільги та скорочення витрат був підписаний до 4 липня, і він активно тисне на Сенат для швидкого ухвалення цього законопроєкту.