Гуманітарна криза в прифронтових громадах Донеччини: обстріли та евакуація

Як розповів начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері “Єдині новини” на YouTube-каналі Факти ICTV

У прифронтових громадах Донеччини, таких як Покровська, Часовоярська та Торецька, люди живуть під постійними обстрілами та в умовах гуманітарної кризи. Військові РФ активно знищують транспортні засоби, обстрілюючи міста авіабомбами та артилерією. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін під час ефіру “Єдині новини” 9 липня.

Філашкін зазначив, що хоча люди з Донецької області намагаються виїжджати, цей процес відбувається дуже повільно.

“Що стосується міста Покровськ, під’їзні шляхи прострілюються в повному обсязі. Це як місто Покровськ, місто Мирноград, місто Костянтинівка. Ворог знищує всі транспортні засоби, які під’їжджають до міста.” – Вадим Філашкін

Ситуація у Покровській громаді

У Покровську наразі перебуває близько 1700 людей, а в громаді загалом – 3100. Завдяки підтримці міжнародних благодійних організацій вдається доставляти харчові набори, питну воду, медикаменти та будівельні матеріали, розповів Філашкін.

З початку місяця з Покровської громади вдалося евакуювати 131 людину, проте 52 особи відмовилися виїжджати. “З ними спілкувалися, але вони майже не захотіли виїжджати. Кожного дня ця робота триває, люди виїжджають, але дуже повільно. Лише з початку місяця в громаді загинуло 5 людей, 11 отримали поранення. Окупанти щодня обстрілюють місто Покровськ, використовуючи керовані авіабомби та ствольну артилерію,” – додав він.

Ситуація у Часовоярській та Торецькій громадах

У Часовоярській громаді залишилося 139 жителів, а в Торецькій – 128. Філашкін підкреслив, що люди не виїжджають, і волонтери не можуть потрапити туди, щоб надати гуманітарну допомогу. “Найскладніші умови. Немає ні води, ні газу, ні електропостачання. Що тримає цих людей, ми не розуміємо,” – зазначив він.