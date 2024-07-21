Про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я балтійської країни отримало 18 липня лист від Мінохорони здоров’я України про необхідну підтримку.
“Враховуючи ситуацію в Україні та доступність ліків, медичних виробів та товарів у державних матеріальних резервах сектору охорони здоров’я, гуманітарна допомога може бути надана шляхом спрямування ресурсів із державних матеріальних резервів сектору охорони здоров’я”, — пояснили в МОЗ Латвії.
До Києва Рига готується відправити перев’язувальний матеріал, лейкопластирі, джгути, голки, шприци, а також різні антибіотики.
Нагадаємо, за словами директора лікарні “Охматдит” Володимира Жовніра, внаслідок удару по дитячій лікарні Охматдит було поранено 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них були ті, які потребували невідкладної допомоги та лікування.
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