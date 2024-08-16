Основний гуманітарний коридор для повернення українців з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію відкрито на кордоні з Білоруссю у Волинській області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Основний гуманітарний коридор у Сумській області (Колотилівка — Покровка) залишається закритим на невизначений термін, але існує альтернативний шлях повернення через кордон Білорусь — Україна у Волинській області (КПП Мокрани — Доманове).

Громадяни України можуть скористатися цим коридором за наявності українських документів. Після перевірки білоруськими прикордонниками, їм потрібно буде пройти пішки близько 1,5 км по асфальтованій дорозі.

На кордоні після перевірки українськими прикордонниками людей зустрічають волонтери організації Helping to Leave.

“Якщо необхідна допомога при перетині пішої зони за станом здоров’я, вам обовʼязково зможуть допомогти. Це дуже важливо для людей з інвалідністю та людей похилого віку”, – йдеться в повідомленні.

Волонтери Helping to Leave надають безкоштовні послуги з перевезення до Ковеля, а також можуть придбати безкоштовні квитки на потяги по Україні.

У разі потреби, вони забезпечують безкоштовну ночівлю з харчуванням. Крім того, волонтери реєструють на грошову допомогу в розмірі 10800 гривень від NRC. У Ковелі ви отримаєте довідку про перетин кордону та стартовий пакет мобільного оператора.

Відділ реінтеграції надає безкоштовне житло, включаючи шелтери, гуртожитки та сільські будинки, враховуючи потреби родини, такі як наявність дітей, тварин або людей з інвалідністю.

Крім того, відділ допомагає відновити документи, оформити виплати, адаптуватися на новому місці та знайти юридичну підтримку.

Як звʼязатися з Helping to Leave?

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