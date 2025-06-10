Угорщина звинувачує Зеленського у підтримці опозиції та ігноруванні інтересів країни

Як повідомляє Twitter-акаунт Золтана Ковача

Угорський уряд висловив звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського, стверджуючи, що він активно підтримує опозиційну партію “Тиса” в Угорщині. Зокрема, речник уряду Золтан Ковач зазначив, що Зеленський ігнорує той факт, що членство України в Європейському Союзі не є пріоритетом для Угорщини. Ці коментарі з’явилися у відповідь на заяву українського президента, в якій він звинуватив угорського прем’єра Віктора Орбана у використанні війни Росії проти України для власних політичних цілей.

Ковач підкреслив, що Зеленський “відкрито агітує” за партію “Тиса”, звинувачуючи Орбана в “антиєвропейськості” та маніпуляціях на фоні війни. Він також зауважив, що для лідера країни, яка не є членом ЄС, такі дії є неприйнятними.

За словами речника, Зеленський висловлював занепокоєння щодо використання його особи в політичних кампаніях, проте сам активно “читає лекції” угорцям напередодні всенародного референдуму “Вокс 2025”, що стосується членства України в ЄС.

Ковач також зазначив, що “Зеленський явно ігнорує той базовий факт”, що прем’єр Орбан, як обраний лідер, завжди буде захищати національні інтереси Угорщини, а не України. Він підкреслив, що “членство України в ЄС не є одним з цих інтересів”.

“Дозвольте мені бути відвертим: ні, членство України в ЄС не є одним з цих інтересів, незалежно від того, що може сказати Зеленський.” – Золтан Ковач, речник уряду Угорщини

Раніше Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online заявив, що Орбан використовує тему війни Росії проти України для своїх політичних цілей перед парламентськими виборами.

На початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики в рамках “національних консультацій”, в яких стверджується, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками. У цих відео йдеться про те, що вступ України до ЄС призведе до безперешкодного проникнення української мафії в Угорщину. У роликах фігурують як президент України Володимир Зеленський, так і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.