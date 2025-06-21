Низька явка на угорському референдумі щодо вступу України до ЄС – заяви опозиції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Петер Мадяр, лідер угорської опозиційної партії “Тиса”, повідомив, що лише 600 тисяч угорців взяли участь у консультативному референдумі, що стосувався вступу України до Європейського Союзу. Для порівняння, загальна чисельність населення Угорщини перевищує 9,5 мільйона осіб.

Цю інформацію Мадяр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що угорська пошта повернула близько 7% бюлетенів через помилки в їх заповненні. Голоси, подані через онлайн-форму, становили незначну частку в порівнянні з паперовими бюлетенями.

“Все це узгоджується з інформацією від джерел уряду про те, що, всупереч пропагандистській брехні, загальна кількість “виборців” може становити максимум 600 000. Це найнижча цифра за всю “славну” історію Національних консультацій. І їм (уряду Орбана – ред.) “вдалося” досягти цього лише за кілька місяців, шляхом тотальної мобілізації та спалювання десятків мільярдів державних коштів.” – Петер Мадяр

У той час як угорський уряд стверджує, що близько 2 мільйонів громадян взяли участь у референдумі, Мадяр вказує, що ця цифра відповідає кількості виборців партії “Фідес” Віктора Орбана.

За словами Мадяра, приблизно 3 мільйони виборців готові підтримати опозиційну партію “Тиса”.

На початку червня угорський уряд запустив серію пропагандистських роликів у рамках “національних консультацій”, в яких стверджується, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС нібито призведе до безперешкодного проникнення цієї мафії в Угорщину. У відео з’являються президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття нових кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Уряд країни стверджує, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Міністр юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ проводить регулярні консультації з Угорщиною для розблокування переговорного процесу.

11 травня Угорщина відклала переговори щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, через звинувачення Києва у шпигунстві на адресу Будапешта.

Консультативний референдум в Угорщині тривав з середини квітня до 20 червня. У бюлетені уряд країни навів сім нібито загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Важливо зазначити, що результати референдуму не є обов’язковими для виконання урядом.

Крім того, угорський уряд розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти вступу України до Євросоюзу під час референдуму.