Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, висловив занепокоєння щодо активізації української шпигунської діяльності на угорській території. У своєму виступі на радіо Kossuth він підкреслив, що інтенсивність таких дій значно зросла, що викликає тривогу у влади.

Орбан зазначив, що угорський уряд готовий вжити заходів для протидії цим загрозам. Він також повідомив про наявність відеодоказів, які, за його словами, підтверджують діяльність українських агентів, виявлених угорськими спецслужбами. Ці агенти, за інформацією прем’єра, намагалися налагодити контакти з опозиційними партіями, щоб вплинути на громадську думку щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу.

Крім того, Орбан вказав на те, що українські спецслужби реалізують дезінформаційні кампанії та намагаються залучити угорську опозицію для підриву довіри до референдуму в Угорщині, що стосується питання вступу України до ЄС.

Прем’єр-міністр також повідомив, що Україна, за його словами, інвестує значні ресурси в ці операції, намагаючись залучити серйозні фінансові та організаційні засоби для досягнення своїх цілей.

20 травня Золтан Ковач, держсекретар з питань публічної дипломатії Угорщини, посилаючись на заяву лідера фракції “Фідес” Мате Кочіша, повідомив про виявлення двох нових українських шпигунів. За його словами, ці особи намагалися встановити зв’язки з опозиційними політиками та збирали інформацію в сфері військової та енергетичної розвідки.

Ковач уточнив, що Роланд Цебер, який нібито працював на українську розвідку, організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні. У 2024 році йому було заборонено в’їзд до країни. Інший підозрюваний, Іштван Голло, наразі перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство.

У відповідь на ці звинувачення, 9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу угорської воєнної розвідки, яка діяла проти України. Було затримано двох шпигунів, яких суд заарештував. Їхня діяльність полягала у зборі інформації про військову безпеку Закарпатської області, виявленні вразливих місць у наземній та повітряній обороні, а також аналізі суспільно-політичних настроїв місцевих мешканців.

Після цих подій між Україною та Угорщиною відбулися взаємні висилки дипломатів: Угорщина вислала двох українських співробітників посольства, звинувативши їх у шпигунстві, а Україна у відповідь вислала двох угорських дипломатів.