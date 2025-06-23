Угорщина і Словаччина розходяться у позиції щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після засідання Ради ЄС, пише Mandiner

Угорщина оголосила, що спільно зі Словаччиною заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Однак слова угорського міністра закордонних справ Петер Сіярто не знайшли підтвердження в Словаччині.

Цю інформацію міністр озвучив після засідання Ради ЄС, зазначивши, що країни не бажають надавати нову фінансову підтримку, постачати зброю або брати участь у військових операціях. Він підкреслив:

“Ми не бажаємо надавати жодної нової фінансової підтримки, жодних нових поставок зброї, жодних нових військових операцій. Саме тому сьогодні разом зі Словаччиною ми вирішили не підтримувати рішення щодо 18-го пакету санкцій.” – Петер Сіярто

За його словами, Україна закликала країни ЄС ухвалити “максимально сильний, всеохоплюючий і суворий” пакет санкцій, спрямований на енергетичний сектор Росії.

Проте представництво Словаччини при ЄС спростувало цю інформацію, зазначивши, що країна не блокувала санкції, оскільки питання про 18-й пакет навіть не було включено до порядку денного засідання:

“Оскільки дискусії щодо 18-го пакету санкцій тривають, його ухвалення не було включено до порядку денного засідання Ради ЄС із закордонних справ.” – Представництво Словаччини при ЄС

Крім того, Міністерство закордонних справ Словаччини повідомило, що країна наразі вивчає пропозиції щодо санкцій проти Росії в рамках 18-го пакету, зосереджуючи увагу на впливі цих санкцій на економіку.

Раніше стало відомо, що Угорщина та Словаччина виступлять проти плану Європейської комісії щодо припинення закупівель газу, нафти та ядерного палива у Росії. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає новий пакет санкцій, якщо не отримає чіткого плану від Єврокомісії щодо енергетичної безпеки.

Що відомо про 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетика та газ

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти: знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

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