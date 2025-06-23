Угорщина і Словаччина розходяться у позиції щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після засідання Ради ЄС, пише Mandiner
Угорщина оголосила, що спільно зі Словаччиною заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Однак слова угорського міністра закордонних справ Петер Сіярто не знайшли підтвердження в Словаччині.
Цю інформацію міністр озвучив після засідання Ради ЄС, зазначивши, що країни не бажають надавати нову фінансову підтримку, постачати зброю або брати участь у військових операціях. Він підкреслив:
“Ми не бажаємо надавати жодної нової фінансової підтримки, жодних нових поставок зброї, жодних нових військових операцій. Саме тому сьогодні разом зі Словаччиною ми вирішили не підтримувати рішення щодо 18-го пакету санкцій.”
За його словами, Україна закликала країни ЄС ухвалити “максимально сильний, всеохоплюючий і суворий” пакет санкцій, спрямований на енергетичний сектор Росії.
Проте представництво Словаччини при ЄС спростувало цю інформацію, зазначивши, що країна не блокувала санкції, оскільки питання про 18-й пакет навіть не було включено до порядку денного засідання:
“Оскільки дискусії щодо 18-го пакету санкцій тривають, його ухвалення не було включено до порядку денного засідання Ради ЄС із закордонних справ.”
Крім того, Міністерство закордонних справ Словаччини повідомило, що країна наразі вивчає пропозиції щодо санкцій проти Росії в рамках 18-го пакету, зосереджуючи увагу на впливі цих санкцій на економіку.
Раніше стало відомо, що Угорщина та Словаччина виступлять проти плану Європейської комісії щодо припинення закупівель газу, нафти та ядерного палива у Росії. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає новий пакет санкцій, якщо не отримає чіткого плану від Єврокомісії щодо енергетичної безпеки.
Що відомо про 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ
У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.
Енергетика та газ
- Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.
- Ціновий ліміт на нафтопродукти: знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.
- Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.
- Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.
Фінанси та банківська сфера
- Трансформація обмежень SWIFT у повну заборону транзакцій: адресовано 22 російським банкам та операторам з третіх країн, що допомагають обходити санкції.
- Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.
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