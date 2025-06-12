Угорщина і Словаччина проти заборони імпорту російських енергоносіїв

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Угорщина та Словаччина планують виступити проти ініціативи Європейської комісії, яка передбачає припинення імпорту газу, нафти та ядерного палива з Росії. Ця позиція буде озвучена на зустрічі міністрів енергетики ЄС, що відбудеться 16 червня в Люксембурзі. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Під час розмови з міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром, Сійярто скоординував позицію обох країн щодо цієї ініціативи Єврокомісії.

“Ми погодилися, що не можемо змиритися з таким грубим порушенням нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики є питанням суверенітету, і ніхто ззовні не може в нього втручатися. Ми не готові обмінювати наші існуючі джерела енергії на дорожчі та більш невизначені джерела енергії заради Брюсселя чи Києва!” – Петер Сійярто

Сійярто також зазначив, що відмова від постачання російських енергоносіїв може призвести до зростання вартості комунальних послуг для угорських родин. Він стверджує, що Єврокомісія може використати ці кошти для “продовження війни”, не уточнюючи, що саме Росія є агресором у конфлікті з Україною.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловився проти нового, 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, якщо не буде надано чіткого плану щодо енергетичної безпеки. За його словами, Словаччина може опинитися в кризовій ситуації у разі повного припинення постачання енергоносіїв з Росії.

Єврокомісія підтвердила, що обговорить з представниками Словаччини їхні “занепокоєння” щодо можливих наслідків зупинки постачання російських енергоносіїв в ЄС.

10 червня в ЄС оголосили про підготовку нового пакета санкцій проти Росії, до якого увійдуть обмеження на Північні потоки 1 і 2, а також на компанії, що займаються видобутком та експортом нафти, Росатом та його топменеджмент, а також судна, що належать тіньовому флоту Росії, які перевозять нафту.