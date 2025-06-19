Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, перебуваючи із візитом в Санкт-Петербурзі, передає ТАСС.

Угорщина активно підтримує ідею мирних переговорів та припинення вогню між Росією та Україною. У Будапешті підкреслили, що раніше вже закликали до зупинки бойових дій.

Цю інформацію озвучив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час свого візиту до Санкт-Петербурга, про що повідомляє ТАСС.

“Ми виступали за припинення вогню і мирні переговори. Ті, хто критикував нас за позицію на користь припинення вогню, зараз виступають за мирні переговори і припинення вогню.” – Петер Сіярто

Міністр зазначив, що Угорщина продовжить підтримувати зусилля президента США Дональда Трампа у справі встановлення миру. Він вважає, що єдиним шляхом до стабільності в регіоні є досягнення домовленостей між Росією та США.

Під час свого візиту до Росії Сіярто також висловив категоричну незгоду з прискореним вступом України до Європейського Союзу, оскільки вважає це загрозою для ЄС.

Раніше речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що президент України Володимир Зеленський активно агітує за угорську опозиційну партію “Тиса” і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не відповідає національним інтересам Угорщини.

У відповідь Міністерство закордонних справ України зазначило, що офіційний Будапешт продовжує “примітивну демонізацію України”, замість того, щоб вимагати від Росії згоди на припинення війни.