Угорщина блокує переговори України з ЄС через референдум

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Всі країни Європейського Союзу, за винятком Угорщини, висловили готовність розпочати переговори з Україною щодо її вступу до ЄС. Представники Угорщини, згідно з інформацією європейських дипломатів, неодноразово заявляли послам ЄС, що остаточне рішення буде ухвалене після проведення внутрішнього референдуму.

Цю інформацію підтвердив один з високопоставлених дипломатів ЄС, зазначивши, що наразі єдина країна, яка затримує процес інтеграції України, – це Угорщина.

“Мій угорський колега вже двічі чи тричі говорив на засіданні послів ЄС, що прем’єр-міністр Орбан поінформує своїх колег про результати референдуму під час засідання Європейської Ради. Тож ми всі дуже зацікавлені в тому, якими будуть результати цього референдуму.”

– Європейський дипломат

Дипломат також підкреслив, що політична воля більшості країн-членів ЄС щодо відкриття переговорів є очевидною:

“Ми всі згодні з тим, що не тільки на основі достоїнств і того, що український уряд зробив останнім часом, але й через політичну та геополітичну ситуацію, 26 країн-членів твердо переконані, що ми повинні відкрити перший кластер. І ми побачимо, чи погодиться на це прем’єр-міністр Орбан, чи ні.”

– Європейський дипломат

Другий дипломат ЄС підтвердив, що саме Угорщина є єдиною перешкодою для початку переговорів про вступ України до ЄС.

“На даний момент, щоб відкрити перший кластер, одна країна-член не погоджується. І методологія розширення є такою, якою вона є. І ми дуже чітко розуміємо, що це розчаровує. І ви знаєте, де зараз лежить ключ. І якщо цей ключ буде відімкнений, тоді ми зможемо відкрити перший кластер, щоб рухатися вперед.”

– Представник ЄС

Дипломат з іншої країни-члена ЄС також підтвердив, що ключ до відкриття першого кластеру переговорів із Україною наразі знаходиться в руках Угорщини, яка поки що блокує це питання.

Угорський уряд, у свою чергу, заявляв, що членство України в ЄС може стати тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Референдум в Угорщині щодо вступу України до ЄС

Угорщина неодноразово підкреслювала, що остаточну позицію щодо початку переговорів оголосить після проведення так званого національного “референдуму” – консультативного опитування, ініційованого урядом Віктора Орбана.

З квітня по червень 2025 року угорські громадяни отримували поштою анкети з ключовим питанням: “Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?”.

До опитування додавався перелік із семи “ключових загроз”, які, на думку угорського уряду, можуть виникнути внаслідок членства України в ЄС. Серед них – економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та ринок праці.

Незважаючи на назву, це не є юридично зобов’язуючим референдумом, і його результати не мають обов’язкової сили для уряду. Проте прем’єр Орбан використовує це опитування як інструмент політичного тиску на партнерів у ЄС.

Очільник угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр повідомив, що у консультативному референдумі взяли участь лише близько 600 тисяч угорців із понад 9,5 мільйонів населення країни.

В Україні цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що це лише “невелика перепона, яка не завадить старту переговорів”.