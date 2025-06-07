Угорщина блокує вступ України до ЄС: політична напруга та шпигунські скандали

Як зазначає медіа Євроінтеграція

В кінці квітня угорський уряд ініціював “національні консультації”, які фактично стали референдумом проти вступу України до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Віктор Орбан відкрито закликав голосувати проти, стверджуючи, що найближчі півроку ЄС чекає “найскладніша битва”, яка визначить майбутнє Союзу і не дозволить Україні стати його частиною до 2030 року. Водночас Орбан намагається зміцнити свої позиції перед парламентськими виборами, які відбудуться у квітні 2026 року, оскільки в країні зростає невдоволення його політикою.

Згідно з травневим опитуванням Telex, більше половини угорців вважають, що уряд Орбана негативно вплинув на розвиток країни. У цій ситуації прем’єр використовує образ зовнішньої загрози – Україну.

У квітні 2024 року Рада зовнішньої політики “Українська призма” відзначила покращення у відносинах між Україною та Угорщиною, зокрема домовленість про створення спільної комісії для врегулювання питань національних меншин. Проте це покращення виявилося недовготривалим.

Новий виток напруги виник через “шпигунський скандал”: 9 травня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі угорської воєнної розвідки, яка нібито збирала інформацію про військову безпеку Закарпаття. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав це “антиугорською пропагандою”.

“З 2017-2018 відносини між двома країнами не дуже добрі… Здавалося, після грудня 2023-го почалося покращення… Але зараз – це точно найнижча точка у відносинах між обома країнами.” – Антон Бендаржевський, угорський аналітик

У відповідь на звинувачення Угорщина вислала двох українських дипломатів, а Україна – двох угорських. 20 травня угорські служби повідомили про виявлення ще двох “українських шпигунів”. Очільник партії “Фідес” Мате Кочиш назвав це “операцією впливу” з метою дискредитації Угорщини.

Угорський журналіст Саболч Вьорош пояснює, що позиція Орбана щодо України є частиною його передвиборчої стратегії, спрямованої на мобілізацію електорату через образ зовнішнього ворога. Конкурент Орбана на виборах, Петер Мадяр, хоч і протиставляє себе прем’єру, обережно коментує питання України.

Після заклику Орбана голосувати проти вступу України до ЄС, партія “Тиса” провела альтернативне опитування, яке показало, що 58% угорців підтримують євроінтеграційні прагнення Києва. Орбан звинуватив “Тису” у брехні та зв’язках із Брюсселем.

“Основною стратегією угорського прем’єра у всіх його передвиборчих кампаніях був пошук ворога… Після 2022 року загрозою стала Україна.” – Віталій Дячук, експерт Інституту центральноєвропейської стратегії

Щодо переговорів про вступ України до ЄС, Угорщина блокує відкриття ключових кластерів через вимоги щодо захисту національних меншин. Це затримує процес, і відкриття переговорів наразі перебуває у підвішеному стані.

Дипломати ЄС сподіваються на саміт Євроради, що відбудеться 26-27 червня 2025 року, де можуть вплинути на позицію Орбана. Водночас у ЄС зростає нетерпимість до постійної опозиції Угорщини.

Експерти вважають, що економічні стимули та регуляторні механізми ЄС можуть стати важелями впливу на Будапешт. Водночас важливо продовжувати діалог на всіх рівнях, зокрема через місцеві партнерства та спільні проєкти.

“Для того, щоб пересічний угорець не формував свою думку про Україну лише з державних медіа… йому потрібно показувати реальність через особисті контакти, партнерства між містами, спільні інфраструктурні проєкти.” – Віталій Дячук

Українська сторона наполягає на готовності до відкриття переговорних кластерів і продовжує працювати над відновленням діалогу, незважаючи на напруженість у відносинах.