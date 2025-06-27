Угорщина зупинила вступ України до ЄС після референдуму Орбана

Про це угорське видання Telex
Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, оголосив, що результати консультативного референдуму, ініційованого його урядом, призвели до зупинки процесу вступу України до Європейського Союзу. Цю інформацію оприлюднило угорське видання Telex.
“Вчора, отримавши понад 2 мільйони голосів від Voks2025, ми зупинили вступ України до ЄС.”
Орбан підкреслив, що Угорщина “розуміє українців та їхню героїчну боротьбу”.
“Також бачимо, що їм потрібна допомога, але хочемо допомагати їм, не знищуючи себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми б опинилися в стані війни з Росією за лічені хвилини, і ми б привели її на територію ЄС, включно з Угорщиною.”
Політик також зазначив, що питання членства України в ЄС є не лише далекою перспективою, а й “безпосередньою загрозою”. Він вважає, що Україна є “невизначеним утворенням” не з власної вини.
“Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, яка довжина її кордонів. Ця небезпека існувала раніше в країнах, які входили до колишнього радянського блоку. Спочатку ці країни були прийняті до НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. Потім Європейський Союз прийняв інші країни-учасники.”
Орбан також вважає, що позиція інших країн-членів щодо членства України в ЄС може змінитися.
“Німці перейдуть на інший бік, потім австрійці, потім чехи, і нарешті французи, які, до речі, загалом легше за інших кажуть “ні” розширенню. Тож з цього нічого не вийде. Тому я ще раз кажу, що лідери в Брюсселі обманюють українців, вводячи їх в оману, замість того, щоб розмовляти чесно та прямо.”
Нагадаємо, що 26 червня Орбан оголосив результати референдуму, на якому понад 2 мільйони угорців проголосували, з яких 95% висловилися проти членства України в ЄС.
Консультативний референдум тривав 2,5 місяці – з квітня по 20 червня 2025 року. Угорці мали можливість голосувати як на спеціальних дільницях, так і онлайн. Для онлайн-голосування потрібно було підтвердити свою особу через електронну пошту. Уряд Орбана стверджує, що лише 10% угорців голосували онлайн.
Лідер угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр зазначив, що фактично лише 600 тисяч угорців взяли участь у референдумі щодо вступу України до ЄС.
Блокування вступу України до ЄС Угорщиною
Угорщина з початку 2025 року блокує відкриття нових кластерів переговорів про вступ України до ЄС. В уряді країни заявили, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.
Глава українського Мін’юсту Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ погодився з Угорщиною на проведення регулярних консультацій для розблокування переговорного процесу.
11 травня Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, через звинувачення з боку Києва у шпигунстві.
Угорщина провела консультативний референдум, у бюлетені якого уряд країни навів 7 нібито загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Референдум тривав з середини квітня до 20 червня, а його результати не є обов’язковими для виконання урядом Угорщини.
Крім того, уряд Угорщини розіслав громадянам листи з закликом висловити свою позицію проти членства України в ЄС під час референдуму.
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