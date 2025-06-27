Угорщина зупинила вступ України до ЄС після референдуму Орбана

Про це угорське видання Telex

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, оголосив, що результати консультативного референдуму, ініційованого його урядом, призвели до зупинки процесу вступу України до Європейського Союзу. Цю інформацію оприлюднило угорське видання Telex.

“Вчора, отримавши понад 2 мільйони голосів від Voks2025, ми зупинили вступ України до ЄС.” – Віктор Орбан

Орбан підкреслив, що Угорщина “розуміє українців та їхню героїчну боротьбу”.

“Також бачимо, що їм потрібна допомога, але хочемо допомагати їм, не знищуючи себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми б опинилися в стані війни з Росією за лічені хвилини, і ми б привели її на територію ЄС, включно з Угорщиною.” – Віктор Орбан

Політик також зазначив, що питання членства України в ЄС є не лише далекою перспективою, а й “безпосередньою загрозою”. Він вважає, що Україна є “невизначеним утворенням” не з власної вини.

“Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, яка довжина її кордонів. Ця небезпека існувала раніше в країнах, які входили до колишнього радянського блоку. Спочатку ці країни були прийняті до НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. Потім Європейський Союз прийняв інші країни-учасники.” – Віктор Орбан

Орбан також вважає, що позиція інших країн-членів щодо членства України в ЄС може змінитися.

“Німці перейдуть на інший бік, потім австрійці, потім чехи, і нарешті французи, які, до речі, загалом легше за інших кажуть “ні” розширенню. Тож з цього нічого не вийде. Тому я ще раз кажу, що лідери в Брюсселі обманюють українців, вводячи їх в оману, замість того, щоб розмовляти чесно та прямо.” – Віктор Орбан

Нагадаємо, що 26 червня Орбан оголосив результати референдуму, на якому понад 2 мільйони угорців проголосували, з яких 95% висловилися проти членства України в ЄС.

Консультативний референдум тривав 2,5 місяці – з квітня по 20 червня 2025 року. Угорці мали можливість голосувати як на спеціальних дільницях, так і онлайн. Для онлайн-голосування потрібно було підтвердити свою особу через електронну пошту. Уряд Орбана стверджує, що лише 10% угорців голосували онлайн.

Лідер угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр зазначив, що фактично лише 600 тисяч угорців взяли участь у референдумі щодо вступу України до ЄС.

Блокування вступу України до ЄС Угорщиною

Угорщина з початку 2025 року блокує відкриття нових кластерів переговорів про вступ України до ЄС. В уряді країни заявили, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Глава українського Мін’юсту Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ погодився з Угорщиною на проведення регулярних консультацій для розблокування переговорного процесу.

11 травня Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, через звинувачення з боку Києва у шпигунстві.

Угорщина провела консультативний референдум, у бюлетені якого уряд країни навів 7 нібито загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Референдум тривав з середини квітня до 20 червня, а його результати не є обов’язковими для виконання урядом Угорщини.

Крім того, уряд Угорщини розіслав громадянам листи з закликом висловити свою позицію проти членства України в ЄС під час референдуму.