Угорщина виступає проти плану Європейського Союзу, який передбачає заборону на імпорт російської нафти та газу до 2027 року. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підкреслюючи, що його країна має іншу позицію в енергетичній політиці.

Орбан зазначив, що дії ЄС, спрямовані на шкоду Росії, насправді можуть негативно вплинути на економіку Угорщини. Він вважає, що план, який підтримує Україна, передбачає повну відмову від закупівель російських енергоносіїв.

«Якщо Україні вдасться реалізувати заборону на імпорт російського газу в ЄС, Угорщина буде змушена витрачати додаткові 800 мільярдів форинтів щорічно, що еквівалентно приблизно 2,2 мільярдам доларів», – попередив Орбан.

Він також акцентував увагу на тому, що в такому випадку витрати на електроенергію можуть зрости вдвічі, а на опалення – у чотири рази. Це, на його думку, створить серйозні проблеми для населення.

Орбан запевнив, що його уряд вживає всіх необхідних заходів, щоб уникнути негативних наслідків для угорців. Він також зазначив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поділяє його занепокоєння щодо доступності енергоносіїв для населення.