Угорщина відкидає вступ України до ЄС: результати референдуму 2025

Як повідомив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан на офіційній Facebook-сторінці

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати консультативного референдуму, що стосувався можливого вступу України до Європейського Союзу. У голосуванні взяли участь понад 2 мільйони угорців, з яких 95% висловилися проти членства України в ЄС. Цю інформацію Орбан оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Він подякував усім, хто взяв участь у референдумі, зазначивши:

“Сьогодні, від імені понад двох мільйонів угорців, я скажу на слуханнях, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу.” – Віктор Орбан

Загальна чисельність населення Угорщини перевищує 9,5 мільйона осіб. Під час виборів до Європарламенту у 2024 році було зареєстровано 7,8 мільйона виборців. У референдумі взяли участь 29% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Референдум тривав 2,5 місяці – з квітня до 20 червня 2025 року. Голосування проходило як на спеціальних дільницях, так і в онлайн-форматі. Для участі в онлайн-голосуванні потрібно було підтвердити особу через електронну пошту. В уряді Орбана зазначили, що лише 10% угорців скористалися можливістю голосувати онлайн.

Лідер опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр висловив сумніви щодо офіційних даних, стверджуючи, що насправді у референдумі взяли участь лише близько 600 тисяч угорців. Він також підкреслив, що цифра у 2 мільйони голосів збігається з кількістю виборців партії “Фідес” Орбана.

На початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики в рамках “національних консультацій”, в яких стверджується, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС нібито призведе до безперешкодного проникнення цієї мафії в Угорщину. У відео також згадуються президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Уряд країни стверджує, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Міністр юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ і Будапешт домовилися про проведення регулярних консультацій для розблокування переговорного процесу.

Проте 11 травня Угорщина відклала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, пояснивши це звинуваченнями Києва у шпигунстві проти Будапешта.

Хоча консультативний референдум в Угорщині не має обов’язкової сили для уряду, влада активно закликала громадян висловитися проти вступу України до ЄС, розсилаючи відповідні листи та поширюючи інформацію про нібито загрози для країни.