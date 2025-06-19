Про цему результатів опитування центру Median, опублікованого на новинному вебсайті HVG, Bloomberg

Опозиційна партія “Тиса” в Угорщині, яку очолює Петер Мадяр, демонструє значний ріст підтримки, випереджаючи правлячу партію “Фідес” прем’єр-міністра Віктора Орбана на 15%. Ці дані були оприлюднені в результатах опитування, проведеного центром Median, і опубліковані на новинному вебсайті HVG, згідно з інформацією Bloomberg.

Згідно з цим опитуванням, “Тиса”, яка була заснована лише минулого року, має підтримку 51% виборців, тоді як 36% респондентів готові віддати свої голоси за “Фідес”. У березні цього року, за даними тієї ж соціологічної компанії, перевага “Тиси” становила 9%.

Median зазначає, що такий відрив може стати достатнім для забезпечення “Тисі” переконливої перемоги, яку Віктор Орбан здобував неодноразово з 2010 року.

Крім того, результати опитування свідчать про те, що понад дві третини угорських виборців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а 62% виступають за зміну уряду. 42% опитаних вважають, що “Тиса” переможе на наступних виборах, тоді як 38% прогнозують успіх “Фідес”.

Згідно з даними Reuters, партія Мадяра користується особливою популярністю серед молоді: 58% виборців віком до 40 років підтримують “Тису”, тоді як більшість виборців старше 50 років віддають перевагу партії Орбана.

Петер Мадяр та партія “Тиса”: основні факти

Петер Мадяр – досвідчений політик, який раніше був пов’язаний із “Фідес” і працював у державних структурах, зокрема у сфері відносин Угорщини з Європейським Союзом. Хоча він і виступає проти Орбана, його коментарі щодо України є обережними. Представники “Тиси” на голосуваннях у Європарламенті зазвичай утримуються від голосувань, що стосуються України та антиросійських санкцій.

Назва партії “Тиса” походить від другої за величиною річки Угорщини. Вона була заснована в лютому 2024 року колишнім урядовцем Петером Мадяром і вже через кілька місяців почала лідирувати в більшості опитувань громадської думки.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на початок 2026 року, хоча точна дата ще не визначена.