Смерть закарпатця з угорським громадянством: дипломатичний інцидент між Україною та Угорщиною

Про це повідомляє Telex з посиланням на заяву парламентського держсекретаря Міністерства закордонних справ і торгівлі Левенте Мадяра для MTI.

Посла України у Будапешті, Федора Шандора, викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини через смерть мешканця Закарпаття, який мав угорське громадянство. За інформацією угорської сторони, чоловіка нібито побили працівники територіального центру комплектування (ТЦК).

Цю інформацію підтвердив парламентський держсекретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини, Левенте Мадяр, у заяві для агентства MTI.

“Згідно з повідомленнями, українські вербувальники били чоловіка залізним прутом, а після того, як захопили його, заштовхали в мікроавтобус і відвезли до призовного пункту. Членам угорської сім’ї сказали, що все в порядку, але захоплений чоловік згодом помер від отриманих травм.” – Левенте Мадяр, парламентський держсекретар МЗС Угорщини

За даними угорського видання Híradó.hu, 45-річний закарпатець на ім’я С. Йосип помер у лікарні 6 липня, нібито після побиття залізними прутами українськими вербувальниками три тижні тому. Знайомі чоловіка підтверджують, що він мав угорське громадянство і вже відмовився від української адреси.

Видання пропонує кілька версій подій. Одна з них свідчить, що наступного дня після побиття чоловіка відправили до тренувального табору, де він, ймовірно, знепритомнів. Після цього його нібито доставили до психіатричної лікарні в Берегово, де він і помер.

Інша версія стверджує, що чоловіка за власним проханням госпіталізували до психіатричної лікарні для солдатів, щоб уникнути відправки на фронт. Він перебував у задовільному стані до неділі, коли раптово знепритомнів. За цією версією, причиною смерті став тромбоз, спричинений гематомою.

Прем’єр-міністр Угорщини, Віктор Орбан, висловив співчуття родині загиблого на своїй сторінці у Facebook.

“Висловлюю щирі співчуття родині угорця, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні. Ми з вами у ці важкі години.” – Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини

Міністерство закордонних справ України наразі не надало коментарів щодо цієї ситуації.