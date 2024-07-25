Фахівці ГУР МО ідентифікували 30 осіб, які причетні до ударів ракетами "Іскандер" по Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили у пресцентрі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів “Іскандер”, які завдають ударів балістичними і крилатими ракетами дальністю понад 500 км.

Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ – місто Шуя Івановської області.

До складу бригади входять один ракетно-технічний дивізіон і три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу “Іскандер”.

Нагадаємо, зранку 24 липня окупанти вдарили по Харкову двома ракетами, одна з них – “Іскандер”



