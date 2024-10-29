У Кремлі ухвалили рішення сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит “В” і “С”, та відправити їх на війну проти України.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що відповідний наказ міністра оборони РФ Сергія Бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку захворювань, що заважають проходити військову службу.

Для комплектування підрозділів із інфікованих хворих на гепатит засуджених затверджено спеціальний порядок організації та прийому до російської окупаційної армії. Інфіковані гепатитом маркуються в документі як “контингент “С”.

Перед відправкою на фронт таким ув’язненим у колоніях формально повинні робити щеплення від гепатиту “В” і проводити курс противірусної терапії для гепатиту “С”.

“За оцінками російських вождів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків. Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 тисяч “гепатитників” ― добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%”, — зазначили в ГУР.

За даними розвідки, перші чотири штурмові роти та дві резервні роти формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ відповідно).

Новостворені підрозділи, названі на честь гепатитів “В-С”, планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

“Отже, катастрофічні втрати та страх протестів у великих містах, які може викликати оголошення загальної мобілізації, змушують Москву “вигрібати” для злочинної війни всю хворобливу нечисть із тюрем”, — резюмують у розвідці.