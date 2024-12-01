За даними української розвідки, Кремль на тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії, відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці – генерала Сергія Кисіля.

Про це йдеться у дописі пресслужби ГУР.

“Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів”, – йдеться у повідомленні розвідки.

В ГУР інформують, що “раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час широкомасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження”.

“Аби замінити Кисіля та допомогти режиму президента Сирії Башара Асада, Москва надіслала іншого воєначальника – на територію арабської країни вже прибув генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках. На військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ РФ адмірал Олександр Моісєєв”, – повідомили в ГУР.