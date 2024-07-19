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ГУР: Майже 80% росіян відмовилися від поїздок до окупованого Криму через безпекову ситуацію

Російські громадяни масово відмовляються від відпочинку у тимчасово окупованому Криму. Причиною цього стала безпекова ситуація на півострові.

П’ятниця, 19 липня 2024, 10:58

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

“Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основною причиною скасування поїздок стала складна безпекова ситуація. Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна робота системи ППО РФ.

Крім цього, за словами розвідників, ще одним фактором ризику став Керчинський міст, який залишається “основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики”.

Теги: атака безпілотників, окупований Крим, російсько-українська війна

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