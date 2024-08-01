Російські окупанти масово дають хабарі, щоб покинути армію, та не йти воювати в Україну. Про це свідчить різкий сплеск зареєстрованих кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

“В армії держави-агресора Росії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає”, – йдеться у повідомленні.

Розвідники повідомляють, що про це свідчить різкий сплеск зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

Так, у південному військовому окрузі ЗС РФ за п’ять місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Водночас понад 100 проваджень, відкритих проти посадовців військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

Зазначають, що рівень корупції у російській армії завжди був високим, проте раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.