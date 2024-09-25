На Вовчанському агрегатному заводі було взято в полон близько двох десятків російських окупантів.

Про це повідомив офіцер спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним “Вікінг”.

“Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання”, ― розказав розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

“На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу”, ― повідомив Вікінг.

Нагадаємо, територія Вовчанського агрегатного заводу повністю звільнена від окупантів. Українські спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили противника в усіх будівлях підприємства.