Про це повідомив офіцер спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним “Вікінг”.
“Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання”, ― розказав розвідник.
Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.
“На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу”, ― повідомив Вікінг.
Нагадаємо, територія Вовчанського агрегатного заводу повністю звільнена від окупантів. Українські спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили противника в усіх будівлях підприємства.
- Спецпризначенці ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії, — ЗМІ
- У Бєлгороді проломили череп пропагандисту Кремля: він помер, — ГУР
- Україна успішно застосувала в Курській області стратегію війни Судного дня, — The Hill