Українська розвідка дізналася імена російських пілотів, які обстрілюють територію України ракетами "Кинджал". У списку 29 льотчиків.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у телеграм-каналі.

“Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ”, — йдеться у повідомленні.



Крім того, ГУР ідентифікувало сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.

Як з’ясувалося, 44 оап ОсП (в/ч 83122) був сформований 1 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації — аеродром “Саваслєйка” Нижньогородської області РФ. Окремий авіаційний полк (оап) має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків — винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.



ГУР встановило також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

У розвідці нагадали, що авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 “Кинджал” має бойову частину 500 кг, також можливе ядерне озброєння. Основне призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км. Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається шляхом розгону літака-носія до надзвукових параметрів.