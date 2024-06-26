Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов повідомив, що останній, 53-й обмін полоненими між Україною та Росією ще триває. Додаткова інформація буде надана пізніше.

Про це Юсов повідомив в етері телемарафону.

“Це іще не 53-й обмін, він не завершився. Операція триває. У рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини. І ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває”, — сказав він.

За його словами, кожний обмін полоненими є складним, зокрема, через те, що Росія нехтує міжнародним правом та Женевськими конвенціями.

Нагадаємо, вчора, 25 червня до України повернулись 90 українських воїнів із російського полону. Серед них воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.