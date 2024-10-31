Латвійські громадяни зібрали кошти на придбання безпілотників різного типу для української розвідки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Майор Збройних сил Латвії, відомий громадський діяч і волонтер Яніс Слайдіньш ініціював благодійний збір на підтримку України. Завдяки зібраним коштам він придбав та особисто доставив дрони для української воєнної розвідки.

“Звісно, у Латвії дуже багато людей турбуються за Україну. Ми будемо продовжувати допомагати”, – сказав Яніс.

Представник ГУР МО Андрій Юсов висловив щиру подяку латвійцям за системну допомогу розвідникам й усім Силам безпеки та оборони України.

“Поки великі міжнародні інституції думають, зважують, вагаються, Латвія – держава, народ і волонтери – невпинно допомагають Україні протягом усього періоду російської агресії. Ми, безумовно, це цінуємо. Українці завжди це пам’ятатимуть ”, – заявив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що в середині вересня Латвія підтвердила свій намір передати Україні бронетранспортери для посилення її обороноздатності. Точна кількість техніки залишається засекреченою з міркувань безпеки.