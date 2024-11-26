Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Зазанчається, що під час сеансу радіозв’язку один із солдатів КНДР контролював переміщення підлеглих і наказував їм діяти швидше.

“Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад”, – такі слова прозвучали корейською мовою в ефірі.

Українська розвідка наголошує, що всі винні у злочинах проти України обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. Кожна подібна дія матиме справедливу відплату, підкреслили у ГУР МО.

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