Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
Зазанчається, що під час сеансу радіозв’язку один із солдатів КНДР контролював переміщення підлеглих і наказував їм діяти швидше.
“Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад”, – такі слова прозвучали корейською мовою в ефірі.
Українська розвідка наголошує, що всі винні у злочинах проти України обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. Кожна подібна дія матиме справедливу відплату, підкреслили у ГУР МО.
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