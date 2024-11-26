Українська розвідка перехопила розмову північнокорейських військових, які перебувають на території Курської області Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Зазанчається, що під час сеансу радіозв’язку один із солдатів КНДР контролював переміщення підлеглих і наказував їм діяти швидше.

“Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад”, – такі слова прозвучали корейською мовою в ефірі.

Українська розвідка наголошує, що всі винні у злочинах проти України обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. Кожна подібна дія матиме справедливу відплату, підкреслили у ГУР МО.