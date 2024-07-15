Головне управління розвідки Міністерства оборони не коментує інформацію про передачу ГУР службових документів та фото своїх командирів одним із російських льотчиків після удару РФ по "Охматдиту", але будь-яка інформація про ворога є цінною.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” сказав представник ГУР Євгеній Єрін.

“Я наразі не коментую цю подію, цю інформацію. Лише можу сказати, що інформація, яка була оприлюднена щодо військових злочинців РФ, відповідає дійсності й має місце”, – зазначив він.

Єрін додав, що будь-яка інформація про ворога є цінною. “Те, яким чином і коли вона буде застосована – це вже інше питання. Але цінність інформації про офіцерів і керівництво ворога – вона не підлягає сумніву”, – зауважив представник ГУР.

Як повідомлялося, уранці 8 липня російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару.

У Києві було влучання по дитячій лікарні “Охматдит”, де на той момент перебували 627 дітей. Унаслідок ворожої атаки вісім дітей в “Охматдиті” зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували до інших лікарень. Через кілька днів помер хлопчик, який був у реанімації “Охматдиту” під час атаки 8 липня.

СБУ встановила, що удару по “Охматдиту” російські війська завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101. Цей висновок підтвердили аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій.